مساع لإنشاء "مصرف وطني" جامع للبنوك الحكومية في كوردستان

شفق نيوز / كشف مدير عام البنوك التجارية في حكومة إقليم كوردستان، مولود صابر، يوم السبت، عن مساع حثيثة لإنشاء "مصرف وطني" يحل محل جميع البنوك الأخرى في الإقليم، باستثناء البنوك الخاصة.

وقال صابر، في مقابلة مع دائرة الإعلام في حكومة كوردستان، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "البنك سيعلن عن إعادة هيكلة البنوك التجارية المملوكة للدولة والبالغ عددها 94 بنكاً في الوقت الحالي، كما سيحاول إعادة هيكلة جميع الإدارات الموجودة في البنوك المملوكة للدولة".

وأضاف أن "الممارسات المصرفية التقليدية المتبعة حالياً في البنوك، ستتحول إلى نظام مصرفي معاصر، إلى جانب بنوك أخرى مثل البنوك الخاصة والبنوك المرتبطة بالنظام الإلكتروني القائم".

وأوضح صابر، أن "هناك العديد من الأغراض الأخرى وراء إنشاء هذا البنك، لأنه سيستهدف إعادة تنظيم موظفي الدولة أيضاً، والقيام بشيء من شأنه أن يصبح قاعدة أساسية لحكومة إقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "من مهام مجلس الوزراء إصلاح القطاع المصرفي، ويمكن بأسرع وقت ربط هذا البنك، بالبنك المركزي العراقي، ومن ثم بالبنوك الأجنبية، للقيام بجميع المعاملات المصرفية".

وتابع: "يبلغ رأسمال البنك 250 مليار دينار، منها 25 ملياراً نقداً في حساب خاص لدى البنك المركزي العراقي بالإقليم، و225 ملياراً عقاراً للمصارف التجارية، ولحسن الحظ اكتملت جميع الإجراءات".

ونوه مدير عام المصارف التجارية في كوردستان، إلى "استكمال جميع الإجراءات المتعلقة برأس المال"، مبيناً أن "مجلس الوزراء خاطب البنك المركزي العراقي، لاتخاذ الإجراء اللازم لإنجاز المصرف".