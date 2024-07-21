مسؤول كوردي: خسائر الحظر التركي على مطار السليمانية تقدر بٰـ10 ملايين دولار

شفق نيوز/ قال رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية، نوزاد غفور، يوم الأحد، إن الحصار التركي على المدينة، تسبب بأضرار جسيمة، بينها خسائر كبيرة لحقت بمطار السليمانية تقدر بنحو 10 ملايين دولار.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد من شركات شمال كوردستان وتركيا، إلى محافظة السليمانية، لتعزيز العلاقات التجارية، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

وأوضح غفور، خلال مؤتمر صحفي حضرته الوكالة، أن "وفداً تجارياً يضم نحو 20 شركة من 13 مدينة في شمال كوردستان وتركيا، جاؤا إلى العراق اليوم، وقاموا بزيارة غرفة تجارة السليمانية".

وأضاف أن "الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة مع السليمانية"، لافتاً إلى مطالبة الوفود التركية مراراً بـ"العمل على رفع الحظر عن مطار السليمانية".