مزارعو بلدة كوردستانية يحتجون على ارتفاع أسعار الوقود: لن نزرع هذا العام

شفق نيوز/ تجمع عدد من المزارعين في قضاء كويسنجق بمحافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، محذرين من عدم قدرتهم على الزراعة مجددا بسبب الأوضاع الحالية.

وقال ممثل المحتجين فقي فتاح لوكالة شفق نيوز إن "عددا من الفلاحين في قضاء كويسنجق، تجمعوا، اليوم، بالقرب من صومعة المدينة وطالبوا بالمساعدة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات بما يؤثر على أعمالهم".

وأضاف فتاح أن "المزارعين لا يجدون اهتماما حكومياً بالقطاع الزراعي، وإذا استمر هذا الحال فلن نتمكن من زراعة القمح والشعير هذا العام"، موضحاً، "قدمنا كل مشاكلنا كتابة إلى الحكومة ووزارة الزراعة، لكن لم يقدموا أي إجابة مرضية".

وأوضح المزارعون المحتجون، أنهم "لم يحصلوا على دخل جيد منذ عدة سنوات بسبب الجفاف الذي كان له تأثير سلبي عليهم"، مؤكدين أنهم "الآن بحاجة إلى المساعدة ليتمكنوا من زراعة محاصيلهم في أراضيهم الزراعية".