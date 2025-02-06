مزارعون في كوردستان يحذرون من "التهريب": تهديد للأرواح والاقتصاد

شفق نيوز/ حذّرت منظمة "فلاحي" كوردستان، يوم الخميس، من تزايد عمليات تهريب المنتجات الزراعية عبر الحدود، مؤكدة أن هذه الظاهرة باتت تؤثر سلبًا على الإنتاج المحلي، وذلك في أعقاب حادث سير مميت أودى بحياة الصحفي وريا حمه كريم، والذي يُعتقد أن إحدى شاحنات التهريب كانت سببًا فيه.

وقال عضو المنظمة، بختيار قادر، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن المنتجات الزراعية المحلية تخضع لإشراف متخصصين وخبراء، بينما تدخل المنتجات المهربة دون أي رقابة أو فحص صحي.

وأشار، إلى أن "هناك جهات غير مرئية تدعم عمليات التهريب، مما يتسبب في إدخال المنتجات بشكل غير قانوني ودون مراعاة أي معايير صحية"، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لمنع تهريب الطماطم وغيرها من المنتجات الزراعية عبر الحدود.

كما كشف أن الشاحنة المتورطة في الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم على طريق عربت – السليمانية، وأسفر عن وفاة الصحفي وريا حمه كريم، كانت تحمل شحنة من الطماطم المهربة، مما يعكس مخاطر التهريب التي لا تقتصر على الاقتصاد، بل تمتد إلى تهديد الأرواح أيضًا.

ويُعاني إقليم كوردستان منذ سنوات من مشكلة تهريب المنتجات الزراعية من دول الجوار، حيث تدخل الأسواق المحلية دون رقابة، ما يؤثر على المزارعين المحليين الذين يواجهون صعوبات في تسويق منتجاتهم.

وعلى الرغم من المناشدات المتكررة، لا تزال هذه الظاهرة تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، إلى جانب المخاطر اللوجستية والأمنية المترتبة عليها.

ويجدد المزارعون والجهات المعنية في كوردستان دعواتهم للحكومة لاتخاذ تدابير صارمة تحدّ من عمليات التهريب، ليس فقط لحماية الإنتاج المحلي، ولكن أيضًا للحفاظ على السلامة العامة بعد تكرار حوادث مرورية مرتبطة بهذه الظاهرة.