أمر قضائي "لم ينفذ" بإغلاق 70 محطة وقود في گرميان

شفق نيوز/ أكد عضو لجنة الصناعة والطاقة في مجلس محافظة السليمانية كريم علي، يوم السبت، وجود 70 محطة وقود "غير مرخصة" في إدارة گرميان، مشيراً إلى وجود أمر قضائي بإغلاق تلك المحطات "لكن لم يتم تنفيذه".

وقال علي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "تم إصدار أمر قضائي بإغلاق محطات الوقود غير المرخصة بناء على شكوى مقدمة من أصحاب محطات الوقود المرخصة في كلار وكفري، لكن القرار لم ينفذ بشكل صحيح من قبل الوحدات الإدارية، على الرغم من أن المحكمة وجهت بتنفيذ القرار".

واضاف "اقترحنا في السابق دمج العديد من هذه المحطات وترخيصها رسمياً وفق القوانين والأنظمة ، لوجود 70 محطة وقود غير مرخصة، ولكن حتى الآن لم تتخذ الوحدات الإدارية أي خطوات".