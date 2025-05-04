أمر قبض بحق مدير أسايش كلار السابق بتهمة الاعتداء على صحفي

شفق نيوز/ كشفت شيرين أمين العضو السابق في برلمان كوردستان، وزوجة الصحفي كاوه كرمياني، يوم الأحد، عن صدور أمر قبض بحق مدير أسايش قضاء كلار السابق بتهمة الإعتداء على زوجها قبل سنوات.

وقالت أمين في حديث لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد جلسات قضائية عدة بشأن قضية الصحفي كاوه كرمياني، صدر أمر اعتقال بحق المدير السابق لأسايش منطقة كلار".

وتعود القضية إلى عام 2011، حيث تعرّض الصحفي كاوه كرمياني لإصابة على يد مجموعة تابعة لجهاز الأمن في كلار.

وقُتل الصحفي كاوة كرمياني أمام منزله بمدينة كلار في يوم 5 من كانون الأول 2013 بعدما هاجمته مجموعة مسلحة مجهولة، وكان كرمياني يعمل مراسلا لصحفية آوينة الكوردية الأهلية، ورئيسا لتحرير مجلة رايلة.