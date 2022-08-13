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مريوان تدعو الباحثين للمشاركة في مؤتمرها القومي العلمي الثاني

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-13T11:38:05+0000
مريوان تدعو الباحثين للمشاركة في مؤتمرها القومي العلمي الثاني

شفق نيوز/ اعلن المؤتمر القومي للعلوم في مريوان بكوردستان إيران، اليوم السبت، عن عقد دورته الثانية في نيسان من العام المقبل، داعيا الباحثين واساتذة الجامعة والكتاب والمفكرين الى المشاركة في محاور المؤتمر. 

ونقل منصور جهاني عن المكتب الدائم للمؤتمر، اعلانه ان المؤتمر سيعقد يومي ٢٦ و٢٧ من شهر نيسان من العام المقبل في مدينة مريوان في كوردستان الغربية (المناطق ذات الاغلبية الكوردية في شمال غرب إيران) بمساع من المجلس الثقافي الادبي في مريوان بالتعاون مع الارشاد الاسلامي في مريوان وجامعة كوردستان وعدد من المنظمات المدنية في مريوان بمشاركة الضيوف المحليين والأجانب. 

ودعا المكتب الباحثين وأساتذة الجامعات والكتاب والمفكرين تقديم بحوثهم ومشاركاتهم إلى المؤتمر، لافتا الى المؤتمر يتضمن عدة محاور منها البيئة وحوض مياه زريبار مريوان والاقتصاد.

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