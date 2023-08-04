أمريكا وهولندا ترحبان بتحديد رئيس إقليم كوردستان موعد الانتخابات في شباط المقبل

شفق نيوز/ رحبت كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا، اليوم الجمعة، بتحديد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني الـ25 من شهر شباط المقبل موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى العراق في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "X" توتير سابقا، إن السفارة الامريكية في بغداد والقنصلية العامة للولايات المتحدة في اربيل ترحبان باعلان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عن موعد انتخابات برلمان اقليم كوردستان العراق في 25 شباط 2024.

وأكدت أن، انتخابات حرة ونزيهة وفي الوقت المناسب ضرورية لأي ديمقراطية سليمة.

من جهتها وصفت القنصلية العامة لهولندا في اربيل تحديد موعد الانتخابات من قبل رئيس إقليم كوردستان بأنه "إعلان مهم".

وقالت القنصلية في مدونة لها على موقع (X) ايضا، نحن ندعم بالكامل إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لتمكين جميع أفراد إقليم كوردستان من ممارسة حقهم في التصويت.

و أعربت المملكة المتحدة، أمس الخميس، عن ترحيبها بقرار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بإجراء الانتخابات البرلمانية في 25 من شهر شباط من العام المقبل، مطالبة بإجراء انتخابات حرة وعادلة وشاملة من دون تأخير.