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أمريكا لنيجيرفان بارزاني: التصدي لتنظيم داعش والقضاء عليه في العراق من أولوياتنا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-01T08:34:27+0000
أمريكا لنيجيرفان بارزاني: التصدي لتنظيم داعش والقضاء عليه في العراق من أولوياتنا

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني صباح اليوم الثلاثاء الجنرال كيس فلبس المسؤول العسكري رفيع المستوى ومسؤول مكتب التعاون الأمني الأمريكي في العراق.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في اللقاء، تم بحث آخر التطورات الأمنية في العراق ومواجهة تهديدات ومخاطر تنظيم داعش، وتم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي خاصة في المناطق التي تشهد ثغرات أمنية.

وأضاف البيان أنه في محور آخر من اللقاء تحدث الجانبان عن آخر الخطوات في عملية الإصلاح في وزارة البيشمركة، واتفقا على أهمية توحيد قوات البيشمركة، واستمرار الدعم الأمريكي لهذه العملية، وتقديم التدريبات للبيشمركة، وشكر الوفد الرئيس نيجيرفان بارزاني على دوره في عملية إصلاح وتوحيد البيشمركة.

ووفقا للبيان فإن الوفد الأمريكي جدد تأكيده بأن التصدي لتنظيم داعش وهزيمته من أولوية عمل أمريكا، ومن أجل ذلك ستواصل العمل مع الشركاء في العراق واقليم كوردستان والمنطقة، معربا عن سعادته بالتعاون الحاصل بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

وتابع البيان أن العلاقات بين اربيل - بغداد، ومخاطر وتهديدات داعش في سوريا، والوضع في مخيم الهول في سوريا إضافة إلى آخر تطورات وضع الحرب في أوكرانيا وبعض القضايا ذات الإهتمام المشترك كانت محوراً آخر من اللقاء.

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