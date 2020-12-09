أمريكا تؤكد دعمها لحماية كيان إقليم كوردستان والمفاوضات بين أربيل وبغداد

شفق نيوز/ جددت الولايات المتحدة الامريكية، يوم الأربعاء، دعمها لحماية كيان إقليم كوردستان واستمرارها في مساعدة وتدريب قوات البيشمركة في الحرب ضد داعش.

جاء ذلك خلال استقبال الزعيم الكوردي مسعود بارزاني لوفد دبلوماسي رفيع من الولايات المتحدة الأمريكية يزور أربيل، مؤلف من معاون وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر والسفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر والقنصل الأمريكي في أربيل روب ووك.

وجاء في بيان لمقر بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوفد الضيف اعلن عن دعم أمريكا لاستمرار المفاوضات بين أربيل وبغداد لمعالجة المشكلات في اطار الدستور.

ونوه البيان الى ان العلاقات بين أمريكا وإقليم كوردستان والتنسيق بينهما كانا محورين آخرين في اللقاء.

وعلى الصعيد نفسه استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 9 كانون الأول (ديسمبر) 2020، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر.

وفي الاجتماع الذي حضره السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، جرى بحث آخر تطورات الوضع على الساحة العراقية والمنطقة عموماً، كما تمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وأبدى مساعد وزير الخارجية الأمريكي استعداد بلاده لتنمية الاستثمار الأمريكي في إقليم كوردستان، كذلك تم التأكيد على مواصلة دعم قوات البيشمركة.

وسلط رئيس الحكومة الضوء على المباحثات الجارية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مشدداً على ضرورة ضمان تأمين الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية.

ودعا رئيس الحكومة، الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تلعب دوراً مراقباً لحل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

هذا ونوقشت في الاجتماع العديد من المقترحات الرامية لتسوية المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد على أساس الدستور.