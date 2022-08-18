أمريكا تُعيّن قنصلاً جديداً لها في إقليم كوردستان العراق

شفق نيوز/ أعلنت القنصلية العامة للولايات المتحدة في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، تعيين إرفين هيكس جونيور قنصلا جديدا لها خلفا لروبرت بلادينو الذي انتهت مهام أعماله في شهر تموز الماضي.

وقالت السفارة في بيان اليوم، إن هيكس جونيور سينضم إلى القنصلية الأمريكية العامة أربيل ، العراق في شهر آب/ أغسطس 2022 .

وعمل القنصل الجديد كمستشار أول لمكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون ، وكبير المفاوضين مع مكتب الشؤون السياسية والعسكرية للمفاوضات والاتفاقيات الأمنية ، و مستشار السياسة الخارجية لقوة العمل المشتركة للقرن الأفريقي ومقرها جيبوتي.

وهو ايضا عضو مهني من الجيل الثاني في السلك الدبلوماسي الأقدم ، كما شغل السيد هيكس منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في نواكشوط ، موريتانيا.

وتشمل مهامه في واشنطن العاصمة مكتب سياسة الإدارة والتحجيم الصحيح والابتكار ومستشار الإدارة المتجول حيث دعم البعثات الأمريكية في غرب إفريقيا المشاركة في مكافحة جائحة الإيبولا.

وقبل انضمامه إلى وزارة الخارجية ، عمل هيكس في العديد من الوكالات غير الحكومية بما في ذلك المعهد الأمريكي الأفريقي ، و Entrepreneurs International ، وبرنامج تبادل القيادة بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا.

وكان أيضًا مديرًا تنفيذيًا لشركة جنرال موتورز لعمليات إفريقيا والشرق الأوسط. تشمل المهام الإضافية مع وزارة الخارجية غينيا ونيجيريا والبرازيل والجابون وسيراليون وموريشيوس وبوروندي.

وحصل هيكس على شهادته الجامعية من جامعة جورج واشنطن حيث تخصص في الشؤون الدولية والدراسات الأفريقية. كما حصل على درجة الماجستير في الآداب في القانون والدبلوماسية من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية بجامعة تافتس ، ودرجة الماجستير في الآداب في دراسات الأمن القومي من الكلية الحربية البحرية في نيوبورت ، رود آيلاند.

ويتقن هيكس الفرنسية ، كما درس البرتغالية والألمانية والعربية والصينية والأمهرية. وهو أول من حصل على جائزة "إدوارد جيه بيركنز" لعام 2021 من الوزارة للقيادة العليا في التنوع والشمول. كما أنه حاصل على اثنين من زيادات الخدمة الجديرة بالتقدير ، وجائزتي الشرف العليا ، وجائزة الإدارة المتميزة ICASS للقيادة والعديد من جوائز الاستحقاق.

كما حصل أيضا على جوائز وزارة الدفاع التي تشمل مكتب رئيس هيئة الأركان المشتركة لجائزة الخدمة المدنية المشتركة وجائزة الإشادة المشتركة للخدمة المدنية.