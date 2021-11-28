أمريكا تندد بهجوم داعش على قوات البيشمركة

شفق نيوز/ أدانت القنصلية العامة للولايات المتحدة الأمريكية يوم الأحد بشدة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش ليلة أمس والذي سقط بسببه ضحايا ومصابين من بين صفوف قوات البيشمركة في إقليم كوردستان.

وقالت القنصلية في بيان اليوم، إن الولايات المتحدة تصرُّ على دعمها لقوات البيشمركة، ولقوات الأمن العراقية وتدعم جهودهما لضمان استمرار هزيمة داعش.

وكانت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان قد أعلنت، مساء أمس السبت، إصابة 4 من قواتها خلال التصدي لهجوم شنه مسلحو داعش في قضاء كفري.

وأفاد مصدر أمني مسؤول في وقت سابق من صباح اليوم بأرتفاع حصيلة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قوات البيشمركة في قضاء كفري التابع إلى إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان إلى خمسة ضحايا وأربعة جرحى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عجلة عسكرية نوع "همر" تابعة لقوات البيشمركة هرعت لإخلاء الجرحى الذين أصيبوا في هجوم داعش على "كولجو" إلاّ أنها تعرضت لاستهداف بواسطة عبوة ناسفة.

وأضاف المصدر أن التفجير أسفر عن سقوط خمس ضحايا كانوا يستقلون العجلة من بينهم ضابطان في البيشمركة.

وأصدر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بيانا حول الهجوم قال في إن"اتساع واستمرار اعتداءات وهجمات داعش رسالة جدية وخطيرة وتهديد وخطر حقيقي على المنطقة، لذا فإن المزيد من التعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي بمساندة قوات التحالف الدولي ضرورة عاجلة وراهنة وذي أولوية".

ودعا نيجيرفان بارزاني إلى "المزيد من تفعيل وتوسيع التنسيق القائم بين الجهات المعنية في إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية وبمشاركة ودعم قوات التحالف الدولي، من أجل التصدي بكل قوة واقتدار لإرهابيي داعش وتهديدات وخطر التنظيم".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، قد أعلن دخول قوات البيشمركة بحالة تأهب واستعداد، على خلفية الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على قوات البيشمركة في قضاء كفري التابع إلى إدارة "كرميان" في إقليم كوردستان.