أمريكا تندد بقتل مدنيين في قصف جوي بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ نددت القنصلية العامة الأمريكية في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بحادث القصف الجوي في قضاء بينجوين بمحافظة السليمانية والذي أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين.

وقال المتحدث باسم القنصلية في بيان، "في الأيام القليلة الماضية، شاهدنا تقارير تفيد بوقوع هجمات يُشتبه بأنها بطائرات بدون في السليمانية".

وأضاف "ندين أي هجمات من هذا القبيل تسبب أضرارا مادية ومعنوية للناس العاديين".

وشنت طائرة مسيرة مجهولة، بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، ضربة جوية استهدفت بها عجلة على الطريق الرئيس المؤدي إلى قضاء "بينجوين" التابع لمحافظة السليمانية مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين.

وكثّفت القوات التركية مؤخرا من القصف الجوي الذي استهدفت به نقاطاً محددة في إقليم كوردستان زاعمة أنها لعناصر في حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في أنقرة.