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أمريكا تندد بشدة بالهجوم الذي استهدف مطار أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-12T10:43:25+0000
أمريكا تندد بشدة بالهجوم الذي استهدف مطار أربيل
أمريكا تندد بالهجوم الذي استهدف مطار أربيل

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