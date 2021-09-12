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أمريكا تندد بشدة بالهجوم الذي استهدف مطار أربيل
Category: كوردســتانيات
Date: 2021-09-12T10:43:25+0000
أمريكا تندد بالهجوم الذي استهدف مطار أربيل
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