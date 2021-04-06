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أمريكا تكثف تسيير دورياتها العسكرية في ريف ديرك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-06T08:27:16+0000
أمريكا تكثف تسيير دورياتها العسكرية في ريف ديرك

شفق نيوز/ سيرت القوات الأمريكية يوم الثلاثاء، دوريتها بريف ديرك أقصى شمال وشرقي سوريا.

الدورية الأمريكية انطلقت من مطار قرية روباريا الزراعي جنوب غربي، الذي تستخدمه مهبط للطيران.

وتألفت الدورية من ثلاث مدرعات دون غطاء جوي واتجهت إلى ريف ديرك الشرقي.

وقال مصدر محلي من قرية روباريا لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمريكية في الآونة الأخيرة تأتي بشكل يومي إلى مطار القرية الزراعي وتبيت فيها لساعات الصباح وتغادر.

وسيرت القوات الأمريكية الأمس دوريتين منفصلتين  في ريف ديرك جنوبي، حيث الآبار النفطية وفي شمال شرقها على حدود الادارة الذاتية وتركيا .

 

 

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