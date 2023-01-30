أمريكا تقدم منحة بقيمة 650 ألف دولار لجامعات البوليتكنيك في كوردستان

شفق نيوز/ تلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، تمويلا جديدا قدمته الولايات المتحدة الأمريكية مقداره 650 الف دولار لتقنية سيسكو لدعم تقنية خاصة في فروع جامعات البوليتكنيك في محافظات الاقليم الثلاث.

وجاء في بيان للقنصلية العامة الامريكية في اربيل ورد لوكالة شفق نيوز، ان القنصل العام الأمريكي جيسي هيكس زار مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة اقليم كوردستان، وكان استقباله الوزير ارام محمد وكبار المسؤولين في الوزارة.

وأضاف البيان ان هيكس اعلن عن تمويل امريكي جديد بقيمة 650 الف دولار امريكي لتقنية سيسكو المصنعة في الولايات المتحدة الامريكية لانشاء مختبرات متطورة في جامعات البوليتكنيك الثلاث في اربيل والسليمانية ودهوك.