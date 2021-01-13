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أمريكا تفصح عن دور لها في التقريب بين الحزبين الرئيسين بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-13T05:19:47+0000
أمريكا تفصح عن دور لها في التقريب بين الحزبين الرئيسين بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ قال القنصل العام للولايات المتحدة الامريكية في إقليم كوردستان روب وولر، إن بلاده أدت دوراً في التقريب، والتنسيق بين الحزبين الرئيسين في الاقليم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة حوارية لمعهد واشنطن حول موضوع قطاع الغاز في الاقليم حيث قال القنصل الامريكي، إن: لديه دور مباشر، وإيجابي للتقريب والتنسيق بين الحزبين بشأن تطوير الخطط المستقبلية بما يتعلق في قطاع الغاز في الاقليم، مبينا انه يواصل دوره في هذا المجال وعلى نفس المنوال.

واشار الى وجود تقدم في العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني وباقي الاحزاب في الاقليم، مبينا ان هناك إرادة ثابتة لإيجاد حل للاوضاع، ولا ان يكون بمصلحة الاحزاب فقط بل في مصلحة شعب كوردستان اجمع، قائلا: "حقيقة نحن هذا ما نريده ونرحب به ايضا".

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