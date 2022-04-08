أمريكا تعلن دعماً "مستمراً" للقوات العراقية والبيشمركة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، ان وزارة الخارجية الامريكية اكدت ان بلادها ستستمر في دعمها للقوات العراقية وقوات البيشمركة

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مساعدة وزير الخارجية الأمريكي جنيفر غاليتو اكدت خلال في مؤتمر صحفي عبر الفيديو كونفرانس ان امريكا مستمرة في دعمها واسنادها للقوات العراقية وقوات بيشمركة كوردستان، مشيرة الى انه لهذا السبب يعمل الجميع من اجل اقليم معافى ومستقر يعيش برغد.

واضافت غاليتو ان بلادها تريد استمرار ان يعيش العراق واقليم كوردستان في امان وهدوء.

واشار البيان الى ان مساعدة وزير الخارجية الامريكية تباحثت مجموعة من المحاور والموضوعات المتعلقة باقليم كوردستان مع الصحفيين.