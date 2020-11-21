سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

أمريكا تعقد مؤتمرا عن إقتصاد إقليم كوردستان ما بعد كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-21T11:10:17+0000
أمريكا تعقد مؤتمرا عن إقتصاد إقليم كوردستان ما بعد كورونا

شفق نيوز/ من المقرر أن يشترك رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني في مؤتمر يخص إقتصاد الاقليم ما بعد تفشي ظهور فيروس كورونا برعاية غرفة التجارة والصناعة في الولايات المتحدة الامريكية.

وقالت الغرفة في بيان رسمي ان المؤتمر سيُعقد خلال يومي 23 و24 – 11 – 2020 على طريقة "الاونلاين" بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من امريكا واقليم كوردستان والشركات الامريكية المستثمرة في الاقليم.

و وفقا للبيان فإنه ستتم مناقشة كيفية تنمية الاقتصاد، وفرص الاستثمار، وايلاء الاهمية بالامن الغذائي في اقليم كوردستان، وكذلك مستقبل العلاقات بين امريكا والعراق في مجال الطاقة.

وبحسب بيان صادر عن ممثل حكومة الاقليم في واشنطن فان مسرور بارزاني سيشترك مع مسؤولين امريكيين رفيعي المستوى في المؤتمر.

related

خلو مستشفى خاصة بكورونا من المصابين في اقليم كوردستان

Date: 2020-07-25 13:33:44
خلو مستشفى خاصة بكورونا من المصابين في اقليم كوردستان

صحة اقليم كوردستان: لا اصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

Date: 2020-05-03 20:12:46
صحة اقليم كوردستان: لا اصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كوردستان تخلي سبيل 104 اشخاص عائدين من الصين وتضع 8 تحت المراقبة

Date: 2020-02-17 19:32:16
كوردستان تخلي سبيل 104 اشخاص عائدين من الصين وتضع 8 تحت المراقبة

وزارة الصحة في اقليم كوردستان تعلن وفاة مصابين بكورونا

Date: 2020-06-04 11:12:09
وزارة الصحة في اقليم كوردستان تعلن وفاة مصابين بكورونا

مستشفى في اقليم كوردستان يسجل 20 حالة تعافي من كورونا يوميا

Date: 2020-06-27 11:36:26
مستشفى في اقليم كوردستان يسجل 20 حالة تعافي من كورونا يوميا

إحصائية.. 507 وفيات و16 ألف إصابة بكورونا في كوردستان

Date: 2020-09-19 20:51:47
إحصائية.. 507 وفيات و16 ألف إصابة بكورونا في كوردستان

بارزاني يدعو للالتزام بحظر التجوال لاحتواء سرعة تفشي كورونا

Date: 2020-06-01 18:53:04
بارزاني يدعو للالتزام بحظر التجوال لاحتواء سرعة تفشي كورونا

اقليم كوردستان يعلن تشخيص 6 اصابات جديدة بكورونا في اربيل

Date: 2020-03-24 08:21:12
اقليم كوردستان يعلن تشخيص 6 اصابات جديدة بكورونا في اربيل