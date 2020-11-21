أمريكا تعقد مؤتمرا عن إقتصاد إقليم كوردستان ما بعد كورونا

شفق نيوز/ من المقرر أن يشترك رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني في مؤتمر يخص إقتصاد الاقليم ما بعد تفشي ظهور فيروس كورونا برعاية غرفة التجارة والصناعة في الولايات المتحدة الامريكية.

وقالت الغرفة في بيان رسمي ان المؤتمر سيُعقد خلال يومي 23 و24 – 11 – 2020 على طريقة "الاونلاين" بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من امريكا واقليم كوردستان والشركات الامريكية المستثمرة في الاقليم.

و وفقا للبيان فإنه ستتم مناقشة كيفية تنمية الاقتصاد، وفرص الاستثمار، وايلاء الاهمية بالامن الغذائي في اقليم كوردستان، وكذلك مستقبل العلاقات بين امريكا والعراق في مجال الطاقة.

وبحسب بيان صادر عن ممثل حكومة الاقليم في واشنطن فان مسرور بارزاني سيشترك مع مسؤولين امريكيين رفيعي المستوى في المؤتمر.