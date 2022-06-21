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أمريكا تعطي "سبباً قوياً" لمواصلة دعم قوات البيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-21T15:56:23+0000
أمريكا تعطي "سبباً قوياً" لمواصلة دعم قوات البيشمركة

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، مع وفد عسكري أمريكي ملفات عسكرية وأمنية.

وذكر بيان لرئاسة حكومة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس الحكومة مسرور بارزاني، استقبل وفداً عسكرياً أمريكياً برئاسة كبير المستشارين العسكريين والملحق العسكري الأمريكي لدى العراق الجنرال كيس فيليبس، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله".

وجرى في اللقاء، وفقا للبيان "بحث آخر المستجدات والتطورات فيما يتعلق بالوضع الأمني في العراق، والتصدي لإرهابيي داعش والإرهاب عموماً، إلى جانب مناقشة أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البيشمركة والجيش العراقي".

ووجّه رئيس الحكومة شكره للولايات المتحدة على دعمها ومساندتها لقوات البيشمركة، وأعرب عن تمنياته للجنرال فيليبس بالتوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية".

هذا وأشاد كبير المستشارين والملحق العسكري في العراق، بالدور القيادي لرئيس الحكومة وجهوده الحثيثة في المضي بعملية الإصلاح في وزارة البيشمركة، وأكد أن هذه الإصلاحات تعدّ سبباً قوياً لمواصلة تعاون ودعم الحلفاء، ولا سيما أمريكا، من أجل تعزيز قدرات قوات بيشمركة كوردستان.

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