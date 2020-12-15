أمريكا تعزي بمقتل ضابط بيشمركة قضى برصاص PKK

شفق نيوز/ عبرت القنصلية الامريكية العامة في اربيل باقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تعازيها لمقتل ضابط في قوات البيشمركة خلال مواجهات مسلحة مع مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا.

وجاء في بيان للقنصلية ورد لوكالة شفق نيوز، انها تعلن تعازيها ومواساتها الى اسرة وذوي الملازم أول عبد الرحمن أمين الذي قتل في مواجهة مع عناصر PKK، قرب قضاء العمادية في محافظة دهوك.

واشار البيان الى ان شجاعة واخلاص الملازم عبد الرحمن لواجبه مبعث فخر لشعب اقليم كوردستان.

وكان الملازم أول عبد الرحمين أمين قد لقي مصرعه خلال اشتباكات اندلعت بين قوات البيشمركة ومقاتلي العمال الكوردستاني، عندما رفض الأخيرون التوقف على حاجز لقوات البيشمركة في قضاء العمادية بدهوك.

ووفق حكومة إقليم كوردستان فإن أمين كان ثالث فرد من قوات البيشمركة يلقى حتفه بيد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.