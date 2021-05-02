أمريكا تعزي بسقوط ضحايا من البيشمركة وتتعهد بمواصلة دعم العراق لدحر داعش

شفق نيوز/ قدّمت القنصلية العامة الأمريكية في أربيل يوم الأحد تعازيها إلى حكومة إقليم كوردستان، وإلى أُسر الضحايا من قوات البيشمركة الذين سقطوا خلال هجوم شنه تنظيم داعش في منطقة بردي (آلتون كوبري) في محافظة كركوك.

وقالت القنصلية في بيان اليوم، إن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالوقوف مع قوات البيشمركة وغيرها من قوات الأمن العراقية لضمان هزيمة داعش بالكامل.

وزادت هجمات تنظيم داعش بشكل ملحوظ بمناطق في العراق خلال الأيام القليلة الماضية، وسقط أمس السبت الأولى من شهر آيار ثلاث ضحايا من قوات البيشمركة وأُصيب آخرون بجروح بهجوم للتنظيم المتشدد في كركوك.

ودعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت البرلمان والحكومة الاتحادية، والتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للتحرك السريع لسد الفراغ الأمني الحاصل في المناطق المتنازع عليها وذلك على خلفية الهجوم الذي شنه التنظيم المتشدد على قوات البيشمركة في كركوك.