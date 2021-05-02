سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أمريكا تعزي بسقوط ضحايا من البيشمركة وتتعهد بمواصلة دعم العراق لدحر داعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-02T06:39:26+0000
أمريكا تعزي بسقوط ضحايا من البيشمركة وتتعهد بمواصلة دعم العراق لدحر داعش

شفق نيوز/ قدّمت القنصلية العامة الأمريكية في أربيل يوم الأحد تعازيها إلى حكومة إقليم كوردستان، وإلى أُسر الضحايا من قوات البيشمركة الذين سقطوا خلال هجوم شنه تنظيم داعش في منطقة بردي (آلتون كوبري) في محافظة كركوك.

وقالت القنصلية في بيان اليوم، إن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالوقوف مع قوات البيشمركة وغيرها من قوات الأمن العراقية لضمان هزيمة داعش بالكامل.

وزادت هجمات تنظيم داعش بشكل ملحوظ بمناطق في العراق خلال الأيام القليلة الماضية، وسقط أمس السبت الأولى من شهر آيار ثلاث ضحايا من قوات البيشمركة وأُصيب آخرون بجروح بهجوم للتنظيم المتشدد في كركوك.

ودعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت البرلمان والحكومة الاتحادية، والتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للتحرك السريع لسد الفراغ الأمني الحاصل في المناطق المتنازع عليها وذلك على خلفية الهجوم الذي شنه التنظيم المتشدد على قوات البيشمركة في كركوك.

related

بارزاني يكشف تواصل داعش بالعراق وسوريا ويبدي رغبة بزيادة التنسيق مع بغداد

Date: 2020-02-23 16:18:55
بارزاني يكشف تواصل داعش بالعراق وسوريا ويبدي رغبة بزيادة التنسيق مع بغداد

التحالف الوزاري يؤكد دعم البيشمركة: تضحياتهم فخر للجميع

Date: 2019-10-21 20:09:38
التحالف الوزاري يؤكد دعم البيشمركة: تضحياتهم فخر للجميع

بارزاني يبلغ الامم المتحدة امرا "خطيرا" يحدث في العراق

Date: 2019-06-18 16:04:27
بارزاني يبلغ الامم المتحدة امرا "خطيرا" يحدث في العراق

اقليم كوردستان يسمي ممثله للحوار الإستراتيجي بين العراق وامريكا

Date: 2020-06-03 17:29:43
اقليم كوردستان يسمي ممثله للحوار الإستراتيجي بين العراق وامريكا

البيشمركة تلاحق داعش بعمليات واسعة بين ديالى وإقليم كوردستان

Date: 2021-03-13 07:47:59
البيشمركة تلاحق داعش بعمليات واسعة بين ديالى وإقليم كوردستان

التحالف الدولي ومسرور بارزاني يبحثان مخاطر داعش على العراق وسوريا

Date: 2019-06-18 19:22:14
التحالف الدولي ومسرور بارزاني يبحثان مخاطر داعش على العراق وسوريا

نيجيرفان بارزاني يؤكد حاجة اقليم كوردستان والعراق للتحالف الدولي وامريكا

Date: 2020-09-22 07:36:19
نيجيرفان بارزاني يؤكد حاجة اقليم كوردستان والعراق للتحالف الدولي وامريكا

الملا بختيار يوجه نداء الى مسعود بارزاني وكوسرت رسول بسبب الازمة الايرانية الامريكية

Date: 2019-05-26 23:11:39
الملا بختيار يوجه نداء الى مسعود بارزاني وكوسرت رسول بسبب الازمة الايرانية الامريكية