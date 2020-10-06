سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

أمريكا تعرض فرصا استثمارية على اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-06T09:37:22+0000
أمريكا تعرض فرصا استثمارية على اقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الثلاثاء نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق ديفيد كوبلي.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم اليوم انه "في اللقاء الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل روب وولر، بحث الجانبان آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، وتمت مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وأبدى كوبلي بلاده لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان ولا سيما في المجال التجاري وتشجيع الشركات الأمريكية على زيادة استثماراتها في إقليم كوردستان.

وأضاف أن مؤتمراً تجارياً بهذا الصدد سينطلق الشهر المقبل، كذلك أشار إلى أن هناك فرصاً استثمارية متعددة للمستثمرين الأمريكيين في العراق وإقليم كوردستان.

هذا وشدد رئيس الحكومة على أن إحدى أولويات التشكيلة الوزارية التاسعة ترتكز على تنويع مصادر الاقتصاد وتطوير القطاع الزراعي وحماية المنتجات المحلية وتوفير أكبر قدر من التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا على أهمية تسوية المشاكل مع الحكومة الاتحادية.

ونقل البيان عن رئيس الحكومة قوله "إن حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية عامل مهم لتحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة".

related

داخلية كوردستان ترفض التريث بقرار منع استيراد السيارات الغارقة والمصدومة

Date: 2019-07-04 11:14:54
داخلية كوردستان ترفض التريث بقرار منع استيراد السيارات الغارقة والمصدومة

نيجيرفان بارزاني يؤكد على استمرار المساندة الامريكية لإقليم كوردستان

Date: 2020-07-23 14:43:53
نيجيرفان بارزاني يؤكد على استمرار المساندة الامريكية لإقليم كوردستان

الملا بختيار يوجه نداء الى مسعود بارزاني وكوسرت رسول بسبب الازمة الايرانية الامريكية

Date: 2019-05-26 23:11:39
الملا بختيار يوجه نداء الى مسعود بارزاني وكوسرت رسول بسبب الازمة الايرانية الامريكية

نيجيرفان بارزاني يؤكد حاجة اقليم كوردستان والعراق للتحالف الدولي وامريكا

Date: 2020-09-22 07:36:19
نيجيرفان بارزاني يؤكد حاجة اقليم كوردستان والعراق للتحالف الدولي وامريكا

بارزاني لبنس: نرغب بتطوير العلاقات مع امريكا وان تشمل المجالات كافة

Date: 2019-11-23 17:35:51
بارزاني لبنس: نرغب بتطوير العلاقات مع امريكا وان تشمل المجالات كافة

بارزاني يتلقى تهنئة امريكية رفيعة وتأكيد يخص علاقة واشنطن- كوردستان

Date: 2019-06-02 21:27:21
بارزاني يتلقى تهنئة امريكية رفيعة وتأكيد يخص علاقة واشنطن- كوردستان

امريكا تحث اقليم كوردستان على عدم الاعتماد على النفط فقط في تأمين ايراداتها

Date: 2019-10-14 11:56:32
امريكا تحث اقليم كوردستان على عدم الاعتماد على النفط فقط في تأمين ايراداتها

وصول أول رحلة جوية مباشرة من أمريكا الى اقليم كوردستان

Date: 2020-05-06 12:04:55
وصول أول رحلة جوية مباشرة من أمريكا الى اقليم كوردستان