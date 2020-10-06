أمريكا تعرض فرصا استثمارية على اقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الثلاثاء نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق ديفيد كوبلي.

وذكر بيان صادر عن حكومة الاقليم اليوم انه "في اللقاء الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل روب وولر، بحث الجانبان آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، وتمت مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وأبدى كوبلي بلاده لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان ولا سيما في المجال التجاري وتشجيع الشركات الأمريكية على زيادة استثماراتها في إقليم كوردستان.

وأضاف أن مؤتمراً تجارياً بهذا الصدد سينطلق الشهر المقبل، كذلك أشار إلى أن هناك فرصاً استثمارية متعددة للمستثمرين الأمريكيين في العراق وإقليم كوردستان.

هذا وشدد رئيس الحكومة على أن إحدى أولويات التشكيلة الوزارية التاسعة ترتكز على تنويع مصادر الاقتصاد وتطوير القطاع الزراعي وحماية المنتجات المحلية وتوفير أكبر قدر من التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا على أهمية تسوية المشاكل مع الحكومة الاتحادية.

ونقل البيان عن رئيس الحكومة قوله "إن حل المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية عامل مهم لتحقيق الاستقرار في العراق والمنطقة".