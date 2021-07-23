أمريكا تصف وفاة طفل بحريق لمخيم النازحين بالسليمانية بالحادث "المأساوي"

شفق نيوز/ وصف القنصلية الامريكية في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة بالحريق الذي اندلع في مخيم للنازحين في محافظة السليمانية بالحادث "المأساوي".

وقالت القنصلية في بيان اليوم، إنه "من قلوبنا نرسل تعازينا لاسرة مخيم النازحين البالغ من العمر ثماني سنوات في السليمانية الذي توفي في حادث مأساوي في حريق لمخيم "آشتي" للنازحين".

وأضاف البيان "نحن قريبون جدا من العمل مع وكالات اللاجئين الامريكية لتقديم الدعم المحلي"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة الامريكية ستواصل مساعدة النازحين في اقليم كوردستان".

وأفاد مسؤول محلي في السليمانية بإقليم كوردستان، أمس الخميس، بمصرع طفلة واحتراق عدد من الخيام اثر حريق اندلع في مخيم اشتي للنازحين في المحافظة.

وقالت "بخشان توفيق"، مديرة مخيم اشتي للنازحين في ناحية عربت التابعة لمحافظة السليمانية لوكالة شفق نيوز، إن حريقاً اندلع، بعد ظهر أمس، في المخيم بسبب تماس كهربائي.

وأوضحت أن النيران طالت عدداً من الخيام، مشيرة إلى وفاة طفلة نازحة، مؤكدة أنه سيتم التحقيق بالأمر.