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أمريكا تصف علاقتها مع إقليم كوردستان بالشراكة الاستراتيجية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-25T12:07:22+0000
أمريكا تصف علاقتها مع إقليم كوردستان بالشراكة الاستراتيجية

شفق نيوز/ وصفت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الاثنين، علاقتها مع إقليم كوردستان، بالشراكة الاستراتيجية، وعامل مساعد للاستقرار في العراق والمنطقة.

وجاء ذلك خلال استقبال الزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني للسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر والوفد المرافق في اربيل.

وخلال اللقاء هنأ السفير الأمريكي بنجاح الانتخابات النيابية العراقية وفوز مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني، معبرا في الوقت نفسه عن أمله في أن تصبح هذه الانتخابات سببا لترسيخ الاستقرار وتصحيح العملية السياسية في العراق.

واكد السفير الأمريكي ان شراكة بلاده مع اقليم كوردستان استراتيجية وعامل مساعد للاستقرار في العراق والمنطقة.

وبحسب بيان لمكتب بارزاني، فقد تباحث الجانبان الآراء حول مرحلة ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة العراقية وتم التأكيد على ضرورة مراعاة مبادئ الشراكة الحقيقية.

كما تم خلال اللقاء بحث الأوضاع في سوريا والتهديدات الارهابية في عموم العراق.

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