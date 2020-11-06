أمريكا تصدر موقفاً شديداً من هجمات حزب العمال في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أدانت الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي شنها حزب العمال الكوردستاني الذي وصفته بالإرهابي، على إقليم كوردستان.

وذكر بيان للخارجية الأمريكية، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها تجدد الدعم لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وحكومة إقليم كوردستان في جهودهما لاستئصال الإرهاب، ونتقدم بتعاطفنا وتعازينا لأسر الضحايا والجرحى في هذه الهجمات.

وكان أحد أفراد قوات البيشمركة قد لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران أمس الأول الأربعاء، بانفجار لغمين أرضيين على سيارتهم في ناحية جمانكي بمحافظة دهوك.

وأعلن حزب العمال الكوردستاني مسؤوليته عن الهجوم. وقال في بيان إن البيشمركة كانت في طريقها لدخول معسكره.

واتخذ العمال الكوردستاني معسكرات ومقرات له داخل أراضي إقليم كوردستان في المناطق القريبة من حدود تركيا بالضد من رغبة سلطات الإقليم، ما يجعل تلك المناطق هدفاً لهجمات جوية وبرية ومدفعية تركية.

ولا يستجيب العمال الكوردستاني للنداءات المتكررة من سلطات الإقليم بمغادرة المنطقة لتجنيبها الصراع الدموي الدائر بين الحزب الكوردي والجيش التركي منذ عقود.

كما شن العمال الكوردستاني هجومين آخرين على قوات إقليم كوردستان، خلف أحدها إصابة اثنين من أفراد حماية آبار النفط.

وأثارت هجمات هجمات حزب العمال الكوردستاني تنديداً واسعاً على صعيد إقليم كوردستان والعراق.

وقالت حكومة إقليم كوردستان إن هجوم جمانكي "تخطى الخط الأحمر".



