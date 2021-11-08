أمريكا ترهن استمرار مساعداتها للبيشمركة بإصلاح الوزارة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، ان الولايات المتحدة قررت الابقاء على مساعداتها ومستشاريها العسكريين في العراق واقليم كوردستان، مستدركة انها رهنت استمرار تلك المساعدات بمسألة مواصلة خطوات الاصلاح في الوزارة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزير البيشمركة شورش اسماعيل استقبل، مسؤول مكتب التعاون الامني الامريكي في الاقليم الكولونيل هنان، ومسؤول قسم تعاون الجيش الامريكي في الاقليم الكولونيل دوغلاس ومسؤول قسم تعاون الجيش الكولونيل جيرمي كوين وعدد من المستشارين العسكريين الامريكيين في العراق واقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان الاجتماع تم بحضور وكيل الوزارة سربست لزكين والامين العام للوزارة الفريق جبار ياور ونائب رئيس الاركان للعمليات اللواء قارمان شيخ كمال وكبار مستشاري الوزارة ومدير التنسيق والعلاقات، مبينا ان "الوفد الاستشاري الامريكي الرفيع عبر عن مواساته لذوي عنصري البيشمركة اللذين قتلا من قبل ارهابيي داعش في 30 من شهر تشرين الاول الماضي".

ونوه البيان الى ان وزير البيشمركة قدم خلال الاجتماع نبذة عن سياسة ورؤية حكومة الاقليم بشأن الوضع العراقي الحالي بعد اجراء الانتخابات، معلنا عن الرغبة ان يسود الهدوء في المنطقة كون التوترات والتعقيدات لاتصب في مصلحة اية جهة.

واكد البيان ان الوزير وصف وجود المستشارين الدوليين من دول التحالف والمستشارين العسكريين والدبلوماسيين الامريكيين في اقليم كوردستان والعراق بالمهم، متمنيا ان يستمر الدعم الامريكي لقوات البيشمركة والجيش العراقي.

واشار البيان الى ان مسؤول مكتب التعاون الامريكي الامريكي في العراق اعلن انهم ينظرون باهتمام بالغ للعلاقات مع العراق واقليم كوردستان وانهم سيستمرون في تقوية العلاقات في جميع المجالات، مجددا "التزام بلاده بالتنسيق والتعاون مع قوات البيشمركة واقليم كوردستان لقطع دابر المخاطر الحالية للارهاب والارهابيين في المنطقة".

واضاف انه في النتائج الاخيرة للحوار الاستراتيجي بين العراق وامريكا تقرر بقاء المستشارين العسكريين الامريكيين في العراق وامريكا في العراق واقليم كوردستان، مستدركا ان القوات القتالية ستغادر العراق.

واكد البيان ان مسألة الاصلاح في وزارة البيشمركة وخطوات هذه العملية والمساعدات الامريكية لقوات البيشمركة كانت قسما اخر من الحوارات بين الجانبين، مبينا ان الجانبين ينظران باهمية لهذه العملية وان المسؤول الامريكي ربط استمرار المساعدات باستمرار وتقدم عملية الاصلاح في وزارة البيشمركة.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على مسألة العلاقات بين الاقليم وبغداد والتطورات الاخيرة في وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع في بغداد وتشكيل المراكز الامنية المشتركة والقيام بعمليات مشتركة ، كما تم التأكيد على التقارب الاوسع والاكبر ، مبينا انه بهذا الصدد اشار الجانب الامريكي الى انهم سيكثفون جهودهم من اجل المعالجة التامة للمشكلات والمعضلات امام العلاقات بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع والتوجه نحو الاتفاق بين الجانبين.