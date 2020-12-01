أمريكا ترفد أربيل بمساعدات طبية

شفق نيوز/ زودت شركة "شيفرون" الأمريكية محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان بمساعدات صحية بهدف سد النقص الحاصل بالمستشفيات في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال محافظ اربيل بالوكالة هيمن قادر في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، ان المساعدات عبارة عن 400 سرير طبي، وسنقوم بتوزيعها على مستشفيات مركز المدينة والأقضية التابعة لها عبر مديرية الصحة افي اربيل.

واكد بالقول "نحن بأمسِّ الحاجة الى هذه المساعدات لأننا نمرّ بوضع صعب مع انتشار جائحة كورونا".

من جانبه قال مدير عام صحة اربيل الدكتور دلوفان جلال خلال المؤتمر ان "حكومة الاقليم تخصص ميزانية للمستشفيات ولكن مع وباء كورونا نحن بحاجة دائمة للمساعدات".

واعرب عن شكره للشركة على هذه المبادرة، وقال "سنقوم بتوزيع هذه الاسرة على المستشفيات والمراكز الصحية التي هي بحاجة اليها".