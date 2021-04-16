أمريكا تخصص منحة مالية لبوابة تراثية في إقليم كوردستان .. (صور)

شفق نيوز/ أعلن القنصل الأمريكي العام في إقليم كوردستان روب والر، تخصيص وزارة خارجية بلاده مبلغا ماليا مقداره 500 ألف دولار لتأهيل وحماية بوابة (بادينان) التراثية.

جاء ذلك على هامش زيارته البوابة وفقا لما أعلنته القنصلية في بيان اليوم الجمعة ونقلت عن والر قوله إن: الحكومة الأمريكية مصممة على مساعدة إقليم كوردستان العراق في الحفاظ على تراثه الثقافي الرائع واستعادته ، ويسعدها العمل مع أصدقائنا الكورد لتحقيق هذا الهدف.

وأعتبر القنصل "هذه المنحة جسرًا جديدًا لتعزيز الروابط بين الشعب الأمريكي وشعب إقليم كوردستان العراق"، مردفا بالقول إنه "سيتم الحفاظ على بوابة بادينان للبشرية جمعاء ، مع المساعدة في تنشيط المجتمع اقتصاديًا".