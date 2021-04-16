سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أمريكا تخصص منحة مالية لبوابة تراثية في إقليم كوردستان .. (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-16T07:56:34+0000
أمريكا تخصص منحة مالية لبوابة تراثية في إقليم كوردستان .. (صور)

شفق نيوز/ أعلن القنصل الأمريكي العام في إقليم كوردستان روب والر، تخصيص وزارة خارجية بلاده مبلغا ماليا مقداره 500 ألف دولار لتأهيل وحماية بوابة (بادينان) التراثية.

جاء ذلك على هامش زيارته البوابة وفقا لما أعلنته القنصلية في بيان اليوم الجمعة ونقلت عن والر قوله إن: الحكومة الأمريكية مصممة على مساعدة إقليم كوردستان العراق في الحفاظ على تراثه الثقافي الرائع واستعادته ، ويسعدها العمل مع أصدقائنا الكورد لتحقيق هذا الهدف.

وأعتبر القنصل "هذه المنحة جسرًا جديدًا لتعزيز الروابط بين الشعب الأمريكي وشعب إقليم كوردستان العراق"، مردفا بالقول إنه "سيتم الحفاظ على بوابة بادينان للبشرية جمعاء ، مع المساعدة في تنشيط المجتمع اقتصاديًا".

related

أمريكا تتوعد المسؤولين عن هجوم أربيل

Date: 2021-02-17 20:03:24
أمريكا تتوعد المسؤولين عن هجوم أربيل

مسرور بارزاني لامريكا: التوصل الى اتفاق شامل مع بغداد من مصلحة العراقيين جميعاً

Date: 2019-09-23 17:34:19
مسرور بارزاني لامريكا: التوصل الى اتفاق شامل مع بغداد من مصلحة العراقيين جميعاً

أمريكا تعرض فرصا استثمارية على اقليم كوردستان

Date: 2020-10-06 09:37:22
أمريكا تعرض فرصا استثمارية على اقليم كوردستان

صور.. كورك تمنح كل أُسرة من ضحايا البيشمركة 500 الف دينار

Date: 2021-01-16 09:47:36
صور.. كورك تمنح كل أُسرة من ضحايا البيشمركة 500 الف دينار

امريكا تحث اقليم كوردستان على عدم الاعتماد على النفط فقط في تأمين ايراداتها

Date: 2019-10-14 11:56:32
امريكا تحث اقليم كوردستان على عدم الاعتماد على النفط فقط في تأمين ايراداتها

مسلحون كورد يسلمون امريكا امرأتين و6 اطفال

Date: 2019-06-05 16:00:00
مسلحون كورد يسلمون امريكا امرأتين و6 اطفال

وصول أول رحلة جوية مباشرة من أمريكا الى اقليم كوردستان

Date: 2020-05-06 12:04:55
وصول أول رحلة جوية مباشرة من أمريكا الى اقليم كوردستان

وزارة البيشمركة تزف خبراً لمنتسبيها

Date: 2021-02-21 21:04:33
وزارة البيشمركة تزف خبراً لمنتسبيها