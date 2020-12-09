أمريكا تحث بغداد واربيل على حل المشاكل وتعلن التزاماً بعلاقة قوية مع كوردستان

شفق نيوز/ جدد معاون وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الادنى التأكيد خلال لقائه مع رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء، رغبة والتزام امريكا بتقوية علاقاتها مع العراق واقليم كوردستان، معلنا انه حث على الحوار بين اربيل وبغداد بأمل ان يتوصل الجانبان لاتفاق ويحلا مشكلاتهما.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان الوزير الامريكي اكد على استمرار الدعم الامريكي للعراق واقليم كوردستان في مواجهة الارهاب والقضاء النهائي على داعش.

وجرى خلال الاجتماع الذي جرى مساء الاربعاء في اربيل بحضور السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر ونائب معاون وزير الخارجية الامريكي ديفيد كوبلي والقنصل الامريكي في اربيل روبرت والر، مناقشة التطورات السياسية والامنية في العراق وتداعيات وباء كورونا والوضع الاقتصادي والمالي في العراق واقليم كوردستان، وعودة ظهور الارهاب وهجمات داعش ومشكلات اربيل وبغداد وعلاقات بغداد واربيل مع الولايات المتحدة ودول الجوار واوضاع النازحين والتظاهرات التي تشهدها عدد من المدن والمناطق في اقليم كوردستان.

واشار البيان الى ان الجانبين اكدا على ضرورة استمرار مساعي الاصلاح وتنويع مصادر الايرادات في العراق واقليم كوردستان عن طريق ايلاء الاهتمام بشكل اكبر بقطاعات اخرى مثل الصناعة والزراعة وتوفير المزيد من الفرص للعمل والاستثمار الاجنبي، مبينا انه في هذا الاتجاه جدد الوفد الامريكي التأكيد على تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الامريكي من اجل تشغيل الاموال والاستثمار في اقليم كوردستان والعراق.