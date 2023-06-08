أمريكا تجدد الدعم لاستقلالية الطاقة في العراق عبر تنمية قطاع الغاز الطبيعي في كوردستان

شفق نيوز/ جددت السفيرة الأمريكية لدى العراق إلينا رومانوسكي، يوم الخميس، دعم بلادها لاستقلالية الطاقة في العراق وذلك عبر تنمية وتطوير قطاع الغاز الطبيعي في إقليم كوردستان.

وقالت السفيرة في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع قنصل بلادها في اقليم كوردستان ايرفن هيكس جونير، "نحن نشجع جميع الأطراف في الإقليم على العمل سوية ونبذ خلافاتها جانبا لكي تتمكن من تلبية احتياجات المواطنين".

وأضافت أنه "بشكل رئيسي فان الشعب سيتضرر من عدم الاتحاد بين تلك الأطراف"، مردفة بالقول: نحن نرى وجود اقليم كوردستان قويا ومتطورا ضمن اطار الحكومة الاتحادية سيكون عاملا في استتباب الاستقرار والأمن، لذا فإن العمل المشترك مهم للغاية".

كما أشارت رومانوسكي إلى أنه "من ضمن أولوية عملنا تقوية حكومة اقليم كوردستان والحكومة العراقية خاصة في استقلالية الطاقة عبر تنمية قطاع الغاز الطبيعي لكوردستان وتأهيل الأنابيب وإقرار قانون دائم للنفط والغاز".

وتابعت السفيرة بالقول إن هناك نقطة مهمة للغاية هي مكافحة الإرهاب، والإصلاح الاقتصادي والتي ستقوي التجارة والاستثمار أكثر وهذا مهم جدا لتطوير ورفاهية اقليم كوردستان".