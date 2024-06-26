أمريكا تثمّن دور نيجيرفان بارزاني بجمع أطراف كوردستان حول انتخابات الإقليم

شفق نيوز/ ثمنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، دور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في جعل أطراف الإقليم يتفقون على إجراء انتخابات الإقليم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نثمن دور رئيس الاقليم في إيصال الاطراف الى اتفاق حول الانتخابات".

واليوم، أعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كوردستان، دلشاد شهاب، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قرر تحديد يوم 20 تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبى، رحب اليوم الاربعاء، باعلان رئاسة اقليم كوردستان العشرين من شهر تشرين الاول المقبل موعدا لاجراء انتخابات برلمان الاقليم.

وكتب سفير الاتحاد الاوربي في العراق توماس سيلر في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي منشورا ترجمته وكالة شفق نيوز، إنه "نرحب بالاعلان الذي اصدره رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تحديد العشرين من شهر تشرين الاول المقبل موعدا لاجراء انتخابات برلمان كوردستان".

وأوضح سيلر انه "عمل عن كثب مع حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وكذلك مع جميع القوى السياسية الكوردستانية والأمم المتحدة بتأمين هذه الفرصة، لافتا الى ان القرارات السياسية في اقليم كوردستان ستكتسب مجددا الشرعية الديمقراطية الكاملة".