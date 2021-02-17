أمريكا تتوعد المسؤولين عن هجوم أربيل

شفق نيوز/ قالت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن "عواقب" تنتظر أي مجموعة مسؤولة عن هجوم أربيل.

وقالت الخارجية، إن "أي رد على هجوم أربيل سيكون بالتنسيق الكامل مع حكومة العراق ومع شركائنا في التحالف".

وبين "شركاؤنا يعملون على التحقيق لتحديد المسؤول عن هجوم أربيل".

وفي وقت سابق من اليوم توعدت خمس دول كبرى بعدم التسامح مع القصف الصاروخي على مدينة أربيل وقاعدة عسكرية للتحالف الدولي، ما أوقع قتيلا وعددا من الجرحى.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر من وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عقب هجوم أول أمس على أربيل.

وكانت الصواريخ، ويقدر عددها بـ14 من نوع كاتيوشا، قد سقط بعضها على أربيل وقاعدة عسكرية للتحالف الدولي قرب المطار، ما خلف قتيلا مدنيا و9 جرحى أحدهم جندي أمريكي.

وأثار القصف تنديداً واسع النطاق على المستويين المحلي والدولي.

وتتهم واشنطن فصائل شيعية مرتبطة بطهران بالوقوف وراء هكذا هجمات التي تتكرر منذ أشهر طويلة وتستهدف سفارتها وقواتها المنتشرة في أرجاء العراق.