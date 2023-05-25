أمريكا تتحرك لافتتاح مركزين للذكاء الاصطناعي في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن قرب افتتاح مركزين للذكاء الصناعي في الإقليم من قبل عدد من الشركات الاستثمارية الامريكية، فيما لفتت إلى تقديمها جميع التسهيلات الممكنة في إطار قوانين الاستثمار.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس هيئة الاستثمار محمد شكري استقبل، اليوم الخميس، وفدا من الشركات الامريكية العاملة في مجال الذكاء الصناعي، وقدم الوفد نبذة عن اعمال الشركات"، لافتا الى "سعيهم لافتتاح مركزين ثابتين والعديد من المراكز المتنقلة في مختلف مناطق اقليم كوردستان".

واضاف البيان أن "رئيس هيئة الاستثمار عبر عن دعمه لإنجاح الفكرة ومن اجل ذلك اكد على تقديم كل الدعم والتسهيلات في اطار قوانين الاستثمار".

ونوه البيان الى ان الدراسة في هذا المجال مجانية والفرصة متاحة امام جميع الطلبة بشكل متساوٍ".