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أمريكا تبلغ كوردستان "قلقها" حيال تطوّر تهديدات داعش في العراق وسوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-23T16:07:19+0000
أمريكا تبلغ كوردستان "قلقها" حيال تطوّر تهديدات داعش في العراق وسوريا

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي ضد داعش بالوكالة جون غودفري والوفد المرافق له.

وجرى في الاجتماع، بحث آخر التطورات والمستجدات في العراق وسوريا والجهود الحثيثة لمواجهة التهديدات التي يشكلها إرهابيو داعش.

وأعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي عن قلقه حيال تطوّر التهديدات الإرهابية لداعش في أنحاء متفرقة من العراق وسوريا، كما شدد على ضرورة مواصلة الدعم لقوات البيشمركة والجيش العراقي للتصدي إلى هذه التهديدات وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأشار أيضاً إلى أنه من المقرر عقد اجتماع خاص للتحالف الدولي ضد داعش في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل.

ووجّه رئيس الحكومة شكره للتحالف الدولي على دعمه ومساندته لقوات البيشمركة، وأشار إلى أن تفعيل مراكز التنسيق الأمني المشترك بين البيشمركة والجيش العراقي في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، خطوة مهمة لردع تهديدات داعش في تلك المناطق.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة مشاركة وفد إقليم كوردستان في الاجتماع المرتقب للتحالف الدولي المناهض لداعش في روما.

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