أمريكا تبرم مذكرة مع حكومة الإقليم لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كوردستان

شفق نيوز/ أبرمت كل من وزارة التخطيط في إقليم كوردستان، والقنصلية العامة للولايات المتحدة الامريكية في أربيل، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مشتركة لدعم المشاريع التجارية الصغيرة، والمتوسطة في الإقليم.

وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم عقد كل من وزير التخطيط في الإقليم دارا رشيد، و القنصل الأمريكي روبرت بالادينو مؤتمر صحفيا مشتركاً.

وقال رشيد خلال المؤتمر، إن أصحاب هذه المشاريع لديهم مشاكل كبيرة وبتنفيذ هذه بنود هذه المذكرة سنتمكن من حلها، مؤكدا أن نجاح هذه المشاريع سيوفر فرص عمل للشباب وكذلك يُقلص من نسبة البطالة التي أصبحت مشكلة كبيرة تواجه حكومة الإقليم.

بدوره قال القنصل الامريكي روبرت بلادينو: وقعنا هذه المذكرة بالتعاون مع حكومة اقليم كوردستان والمنظمات الدولية لدعم القطاع الخاص في الإقليم لما له من منفعة كبيرة.

وأضاف ان حكومة اقليم كوردستان تولي اهتماما بالغا في القطاع الخاص ولدينا تجربة جيدة بأمريكا في هذا المجال.

كما أوضح القنصل الامريكي ان هذه المساعدات تدعم الخطوات التي اتخذتها حكومة الإقليم لدعم القطاع الخاص، مؤكدا أن المشاريع الصغيرة يمكن تنميتها من خلال الدعم المقدم بموجب مذكرة التفاهم.

القنصل الامريكي ذكر ايضا أن هذه المذكرة ستسهم في توسعة الاقتصاد في الإقليم بما يتيح للمرأة المجال في المشاركة بالعمل، منوها إلى أن المشاريع الصغيرة مفتاح يُمكّن الاقليم من تحسين اقتصاده.

وتابع بالقول ان المشتركات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان قوية جدا ولدينا علاقات تاريخية، ونحن نقوم حاليا بإنشاء أكبر قنصلية للولايات المتحدة في اربيل، ان امريكا تدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها الإقليم.