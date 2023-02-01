أمريكا تبدي دعمها لإجتماعات الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اجتمع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قبل ظهر اليوم الأربعاء، مع القنصل العام الأمريكي في الإقليم إيرفن هيكس جونيور.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم اليوم، ان الجانبين بحثا خلال الاجتماع المستجدات السياسية الأخيرة التي شهدها إقليم كوردستان ولقاءات واجتماعات الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وفي هذا الصدد، عبر القنصل العام الأمريكي عن ترحيب بلاده ومساندتها للحوار ولجهود حل الخلافات بين الجانبين مؤكداً أن أمريكا تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع إقليم كوردستان.

ووفقا للبيان فإن عملية الإصلاح وإعادة تنظيم قوات البيشمركة، شكلت محوراً آخر للاجتماع، أكد خلاله فخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني على مواصلة العملية وعلى أهمية إنجاحها شاكراً مساعدة أمريكا ودعمها في هذا السياق.

من جانبه، استعرض القنصل العام الأمريكي تركيز بلاده واهتمامها بهذه العملية وتسريعها.

وناقش الاجتماع أيضاً مشاكل أربيل وبغداد، والإعداد لزيارة وفد تجاري أمريكي لإقليم كوردستان، ومسائل حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين.