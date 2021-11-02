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أمريكا تبدي دعمها لتشكيل قوات مشتركة بين الجيش والبيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-02T14:36:41+0000
أمريكا تبدي دعمها لتشكيل قوات مشتركة بين الجيش والبيشمركة

شفق نيوز/ افادت وزارة البيشمرگة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بان اجتماعا عقد بين الوزارة ومستشار القوات الامريكية في التحالف الدولي ناقش اخر الاستعدادات لتشكيل لواءين مشتركين بين البيشمرگة والقوات العراقية، مشيرة الى ان الجانب الامريكي جدد استعداده لدعم هذا التشكيل ومساندة القوات العراقية جويا في الحرب ضد داعش.   

وجاء في بيان مركز اعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز ان العميد الركن هژار عمر المستشار الرفيع في الوزارة استقبل كبير مستشاري قوات التحالف الدولي الكولونيل تاد بوروس ووفدا مرافقا له، مبينا الجانبين بحثا اخر الاستعدادات لتشكيل لواءين مشتركين من قوات البيشمرگة والقوات العراقية. 

واشار البيان الى ان الجانبين اكدا على ان قوات التحالف الدولي برئاسة امريكا ستكون مساندة ومتعاونة لتشكيل هذين اللواءين المشتركين، مشددا على قوات التحالف الدولي ستستمر في في التعاون والهجوم الجوي في الحرب ضد داعش. 

واضاف البيان ان الاجتماع شهد مناقشة الحوار الاستراتيجي بين العراق وامريكا بمشاركة وفد رفيع من الاقليم. 

جدير بالذكر ان من المقرر ان تقوم لجنة الدفاع والامن بين العراق وامريكا يوم الخميس المقبل جولة جديدة من الاجتماعات بمشاركة ممثل حكومة اقليم كوردستان العميد الركن هژار عمر.

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