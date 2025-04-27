أمريكا: التجارة مع اقليم كوردستان مستمرة بالتوسع خاصة في قطاع الطاقة

شفق نيوز/ صرّح القنصل العام الأمريكي في اربيل، ستيف بيتنر، الأحد، أن الشراكة التجارية بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان مستمرة في التوسع، وخاصة في قطاع الطاقة.

وذكر القنصل، في كلمة ألقاها خلال مراسم حفل توقيع العقد بين شركة "توروس" وشركة "جنرال إلكتريك" في السليمانية، أن 90% من الكهرباء في إقليم كوردستان يتم إنتاجها حاليا بواسطة توربينات شركة جنرال إلكتريك.

وأكد بيتنر، أن "الكهرباء عنصرٌ أساسيٌّ في تنمية أيِّ اقتصاد"، مشيرا إلى أن "بين إقليم كردستان والولايات المتحدة علاقة طويلة الأمد، وحدث اليوم هو شهادة على هذا التعاون".

وأضاف أن الخطوة التي تم اتخاذها اليوم من شأنها أن تساهم في توسيع قطاع الطاقة في إقليم كوردستان.

وتابع القنصل الامريكي القول إن "الشركات الأمريكية تبحث عن فرص استثمارية في إقليم كوردستان، ونريد توسيع شراكتنا".