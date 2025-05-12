مرور كوردستان تؤكد في أسبوعها العالمي انخفاض الحوادث بنسبة 46٪.. صور

شفق نيوز/ أقامت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، فعاليات أسبوع المرور العالمي في الإقليم، مؤكدة انخفاض الحوادث المرورية في الإقليم منذ عام 2018 وحتى عام 2024 بنسبة 46٪.

وقال وزير داخلية الإقليم، ريبر أحمد، في كلمة له خلال الفعالية التي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن "حكومة الإقليم، أولت أهمية كبيرة لقطاع المرور العام بهدف تعزيز سلامة المواطنين"، مشيرًا إلى أن "مبدأ المواطن محور العمل الاستراتيجي هو ما ترتكز عليه جهود الحكومة".

وأوضح الوزير أن "مجموعة من المشاريع نُفّذت في هذا الإطار، من بينها إصدار تعليمات تتعلق بالسرعة المفرطة وفق معايير عالمية، والاستمرار في توسيع شبكات الطرق، وتركيب وسائل السلامة على الطرق وإشارات المرور، وبناء العديد من الجسور الخاصة المشاة، ورفع مستوى إصدار رخص القيادة ليوازي المعايير الدولية، وتنظيم إجراءات خاصة بالدراجات النارية، ومنع تشغيل سيارات الأجرة التي تجاوز عمرها 11 عامًا".

وأضاف وزير الداخلية أن "جهود الحكومة أسفرت عن تقليل الحوادث المرورية في عموم كوردستان، حيث تم تثبيت كاميرات ذكية لرصد السرعة"، مبيناً أنه "بين عامي 2018 و2024 انخفضت نسبة الحوادث بنسبة 46%".

وبحسب إحصاءات المديرية العامة للمرور في الإقليم، شهد عام 2018 وقوع 2400 حادث مرور في كوردستان، أسفر عن وفاة 700 شخص وإصابة 7000 آخرين. أما في عام 2024، فقد شهدت أربيل وحدها 709 حوادث مرور، أسفرت عن وفاة 98 شخصًا.