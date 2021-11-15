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مرور كوردستان تكشف عن أعداد ضحايا الحوادث

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-15T08:31:49+0000
مرور كوردستان تكشف عن أعداد ضحايا الحوادث

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة في اقليم كوردستان يوم الاثنين، عن حصيلة الحوادث المرورية خلال الـ10 أشهر الماضية، مشيرة إلى أنها بلغت (3107) حوادث مرورية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن الـ(10) أشهر الماضية من العام الحالي شهدت تسجيل (3107) حوادث مرورية راح ضحيتها (476) قتيلا و(5384) جريحا.

ويذكر أن يوم الـ(17) تشرين الثاني من كل عام هو اليوم العالمي لضحايا الحوادث المرورية ويتم الاحتفاء بهذا اليوم في أغلب دول العالم بفعاليات عديدة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن نحو 1.25 مليون شخص سنوياً حول العالم يلقون حتفهم نتيجة للحوادث المرورية.

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