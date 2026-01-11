مرور كوردستان تعفي المتأخرين بتحويل ملكية السيارات من الغرامات في حلبجة

شفق نيوز- حلبجة

أعلنت مديرية مرور محافظة حلبجة، اليوم الأحد، عن صدور قرار من وزارة الداخلية في إقليم كوردستان يقضي بإعفاء المواطنين من الغرامات المالية المترتبة على تأخير تسجيل المركبات، بشرط مراجعة الدوائر المعنية قبل انتهاء المدة المحددة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القرار يشمل المواطنين الذين أبرموا عقوداً إلكترونية لبيع وشراء السيارات، وتجاوزوا المدة القانونية المحددة بـ 60 يوماً دون استكمال إجراءات نقل الملكية".

وأضاف البيان أن "النظام السابق كان يفرض غرامات مالية على من يتخلف عن الموعد المحدد، إلا أنه وفقاً للتوجيهات الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية، تقرر إعفاء جميع المتأخرين من هذه الغرامات".

وأوضحت المديرية أن "هذا القرار مؤقت وساري المفعول لغاية تاريخ 1 شباط/ فبراير 2026"، داعيةً المواطنين ممن انتهت صلاحية عقودهم إلى "اغتنام هذه الفرصة ومراجعة مديريات المرور لإتمام معاملات نقل الملكية دون دفع أي غرامات مالية قبل انقضاء المدة المحددة".