مرور كوردستان تعدل نظام منح رخص القيادة

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة للمرور في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن تعديل نظام منح رخص القيادة، حيث تم تحديد خمس نقاط رئيسية لتنفيذ النظام الجديد.

وقالت المديرية، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الهدف من تطبيق هذا النظام هو زيادة وعي السائقين وتعريفهم بجميع الجوانب الأساسية للقيادة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح المرورية.

ونصت التعليمات الجديدة الخاصة بالمرور، أنه يتم منح رخص القيادة من الفئات (A، B، C1) بعد اجتياز اختبارات نظرية وعملية وفق النظام السابق، وذلك قبل صدور هذا القرار.

كما نصت على أن أي متقدم لم يجتز الاختبار العملي، وأي شخص يرغب في الحصول على رخصة قيادة جديدة لجميع الفئات (A، B، C، D، T)، سيخضع للنظام الجديد.

وأيضا يُسمح لحاملي رخصة القيادة من الفئة (B) بقيادة مركبة لا يتجاوز وزنها الإجمالي (بما في ذلك السيارة، الركاب، والحمولة) 3.5 طن، وتشمل هذه الفئة سيارات البيك آب والسيارات ذات المقعدين.

كما يُسمح بقيادة المعدات الخاصة بالبناء والزراعة بشرط ألا يتجاوز وزنها 3.5 طن، على ألا تتجاوز سرعة معدات البناء 60 كم/ساعة، ومعدات الزراعة 40 كم/ساعة.

وضمن التعديلات ايضا، يشمل البرنامج النظري 21 ساعة دراسية موزعة على مدار أسبوع واحد، بمعدل 3 ساعات يوميًا، فيما يشمل التدريب العملي 12 ساعة مع مدرب قيادة، تليها اختبارات نظرية تُجرى في قسم رخص القيادة التابع للمديرية العامة للمرور.