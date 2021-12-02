مرور كرميان: مصرع صحفي وإصابة شخصين بحادثين مروعين خلال ساعات

شفق نيوز/ أفادت مديرية مرور إدارة كرميان في اقليم كوردستان، يوم الخميس، بتسجيل حادثين مروعين خلال أقل من 12 ساعة أسفرا عن مصرع صحفي وإصابة آخرين.

وقالت المديرية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه خلال اقل من 12 ساعة تم تسجيل حادثين مرورين مروعين في حدود مدينة كرميان، مبينة أن الأول كان على الطريق الرابط كلار بقضاء دربنديخان واسفر عن مصرع صحفي من أهالي كرميان، وإصابة سائق العجلة الثانية.

وأوضحت أن الحادث الثاني كان علي طريق "كلار - حسيرة " بعد فقدان السيطرة من سائق عجلة تكسي نوع (نيسان)، ماس عن اصابة شخص بجروح.

واشار البيان إلى أن المصابين في الحادثين المنفصلين في حالة خطرة وتم نقلهما إلى مستشفى شيري نقيب لتلقي العلاج.