مرور زاخو تستعين بالـ"سكوتر" لتنظيم حركة السير (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة مرور إدارة زاخو المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تجهيز منتسبيها بدراجات "سكوتر" الكهربائية لتأمين انسيابية حركة السير داخل المدينة.

وقال مسؤول إعلام الدائرة المقدم محمد سليمان، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدائرة لتبني حلولاً مبتكرة وصديقة للبيئة للتعامل مع الزحامات المرورية خاصة في المناطق الحيوية والسياحية".

وأضاف "الدائرة قامت بتوفير دراجتين من نوع (سكوتر) كخطوة تجريبية أولى لفك الاختناقات المرورية وتنظيم حركة السير"، مشيراً إلى أن "هذه الدراجات تعتبر صديقة للبيئة بفضل تقنياتها المتقدمة".

وأشار إلى أن "هذه الدراجات ستستخدم في مناطق مزدحمة مثل كورنيش زاخو، وجسر دلال، كونهما تشهدان كثافة مرورية عالية نظراً لجذبهما للسياح".

وأوضح سليمان أن "هذه الخطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى العراق والدائرة تسعى إلى تقييم نجاح هذه التجربة لإمكانية توسيع نطاق استخدامها في المستقبل، وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية أوسع لتعزيز استخدام وسائل النقل المستدامة والمساهمة في تحسين البيئة وخفض الانبعاثات الضارة".