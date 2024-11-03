مرور أربيل تؤجل اختبارات رخصة القيادة: الصواعق عطّلت انظمتنا الالكترونية

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور أربيل، يوم الأحد، تعطل نظامها لتسجيل رخص القيادة، بسبب الصواعق الرعدية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "على المواطنين عدم مراجعتنا لغرض اجراء اختبار رخصة القيادة حيث سيتم تأجيلها لوقت لاحق".

وأوضحت المديرية، أن "الصواعق الرعدية ضربت برج التحكم في المديرية، ما تسبب بتعطل النظام".

وكانت مديرية الدفاع المدني في إقليم كوردستان، قد أعلنت يوم أمس السبت، عن استعدادتها لمواجهة احتمال هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية تغطي معظم مناطق الإقليم، وذلك بناءً على آخر التوقعات الجوية.

وأمس السبت، أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية تحذيراً جوياً "هاماً"، وأشارت إلى تساقط كميات أمطار قد تتجاوز 50 ملم، مما يزيد من خطر حدوث السيول والفيضانات في إقليم كوردستان.