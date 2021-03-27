مرور أربيل تمدد مهلة فحص سيارات "العلوج"

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور اربيل في اقليم كوردستان، يوم السبت، تمديد مهلة اجراءات فحص السيارات التي ليس لها اوليات او لوحات تسجيل او لها لوحات تسجيل اوربية لمدة خمسة أيام.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انها تبلغ جميع اصحاب السيارات التي ليس لها اوليات او ليس لها لوحات تسجيل او لها لوحات تسجيل اوربية، انها قررت تمديد المراجعة لفحصها لمدة 5 ايام تبدأ اعتبارا من يوم غد الاحد 28 آذار الجاري لغاية الاول من شهر نيسان المقبل.

واشار البيان الى ان بامكان اصحاب تلك السيارات مراجعة مركز الفحص في مقر مديرية مرور اربيل يوميا اعتبارا من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساء، محذرا من أن اي شخص يتخلف عن الموعد اعلاه يتحمل المسؤولية عن اي قرار يصدر مستقبلا بشأن هذه السيارات.

وكانت المديرية قد دعت في منتصف آذار الجاري أصحاب السيارات التي لا تحمل أوليات رسمية إلى زيارة المديرية بهدف تسجيلها.

وقالت المديرية في بيان، إنها "تحيط أصحاب السيارات التي لاتحمل أوليات والتي لم يتم تسجيلها، ولم يتم شمولها في الجدول الماضي الذي تم نشره علما بضرورة زيارة لجنة الفحص لإجراء إحصاء على تلك السيارات التي لا تحمل أوليات في أي يوم يشاؤون".

وتسمى السيارات التي بلا أوليات رسمية في اقليم كوردستان محليا بـ"العلوج" .