مرور أربيل تكشف عن طرق مقطوعة بسبب الأمطار

شفق نيوز- أربيل

أعلنت مديرية مرور أربيل، مساء الخميس، عن خروج عدد من شوارع المدينة وجسورها عن الخدمة وذلك بسبب الأمطار الغزيرة وارتفاع مناسيب المياه فيها، داعية السائقين إلى عدم خروج السائقين إلا للضرورة القصوى.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نسترعي انتباه الإخوة السائقين بأنه بسبب موجة الأمطار الغزيرة التي تجتاح مدينة أربيل حالياً، ارتفع منسوب مياه الأمطار في عدد من شوارع المدينة، مما أدى إلى توقف حركة المرور فيها".

وأضافت أنه "نظراً لاستمرار هطول الأمطار وبغزارة، فمن المتوقع خلال الساعات القادمة أن يرتفع منسوب المياه في شوارع أخرى وتتوقف فيها الحركة أيضاً لذا نرجو من السائقين عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى لحين انتهاء هذه الموجة".

ولفتت إلى أن "الشوارع التي شهدت ارتفاعاً في منسوب المياه وتوقفاً للحركة حالياً هي شارع 100 متري: قرب فاملي مول، وشارع شورش: عند مجسر شورش، وشارع 40 متري: قرب سوق اللنكة، وطريق دارتو - بنصلاوة: قرب مجمع آوينة شار، وجسر بنصلاوة: شارع الأوان، وشارع 60 متري: قرب ملعب الشهيد فرانسو حريري، وشارع حي روشنبيري: باتجاه دارتو".

وكان محافظ أربيل أوميد خوشناو، قد وجه في وقت سابق من مساء اليوم الخميس، نداءً عاجلاً إلى سكان المحافظة والمناطق المحيطة بها بضرورة الابتعاد عن مجاري الوديان والأنفاق الطبيعية وعدم الخروج من المنازل إلا للحالات الضرورية القصوى بالتزامن مع توقعات اشتداد الموجة المطرية الحالية.

وشهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، استمرار تدفق مياه الأمطار عبر المسارات والمجاري الطبيعية بشكل انسيابي واسع النطاق تزامناً مع الموجة المطرية التي تضرب الإقليم والعراق حالياً.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن غرفة العمليات في المحافظة وفرق البلدية والدفاع المدني وكافة التشكيلات المعنية دخلت في حالة استنفار قصوى لمواجهة أي طارئ قد ينجم عن مخاطر السيول، حيث تنتشر الفرق ميدانياً لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.