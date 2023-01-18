مرور أربيل تعتمد نظاماً حديثاً لمراقبة سرعة المركبات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور اربيل محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، تنصيب نظام حديث في مراقبة سرعة المركبات لغرض الحد من السرعة المفرطة بالقيادة وتجنب حوادث السير.

وقال المتحدث باسم المديرية المقدم فاضل حاجي في بيان اليوم، إنه ضمن نطاق محاولات وزارة الداخلية لاقليم كوردستان في تقليل الحوادث المرورية والضحايا، والزام السائقين بالمشي بالسرعة المحددة في الشوارع والطرقات، كمرحلة اولى تم وضع نظام حديث لكاميرات مراقبة السرعة والمعروف بنظام (نقطة الى النقطة))(point to point)، مبينا أنه من خلال هذه الكاميرات يتم تسجيل سرعة المركبات بين نقطتين. التي يتم تحديدها مسبقا، في شارع 120متري السريع.

ونوه إلى أنه لتجنب ارتكاب مخالفات السرعة ننبه السائقين بالالتزام بالسرعة المقررة في الطريق 120متري السريع والمحددة ب(110كم )في الساعة كحد اقصى لسرعة المركبات الصغيرة ومركبات الصالون ،و(80كم )في الساعة لمركبات الحمل، مؤكدا ان اي خروج عن هذه السرعات بالزيادة تسجل بحق المخالفين غرامة مالية بوتر تصاعدي،اي كلما زادت السرعة زادت مقدار الغرامة،سواء كانت الكاميرا المرئية للسائقين ام غير مرئية.

وتابع المقدم حاجي بالقول إنه بالنسبة لمركبات الحمل، اي مركبة تزيد عرضها عن (210سم) تعتبر مركبة حمل، وفي الطريق السريع ممر المخصص لهم هو الممر الايمن من الطريق فقط، مشددا على انه يجب على سائقي مركبات الحمل السير في هذا الممر،وبعكسه سوف يتم تغريمهم سواء كانت الكاميرا مرئية للسائقين ام غير مر ئية.