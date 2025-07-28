مرور أربيل تصدر توضيحا بشأن "إيقاف العمل"

شفق نيوز- أربيل

أصدرت مديرية مرور أربيل، يوم الإثنين، توضيحاً بشأن استمرار عملها، نافيا توقفه، وأكدت أن إيقاف العمل يخص المديرية وليس مرور المحافظة.

وقالت المديرية في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "لتوضيح إعلان سابق من المديرية العامة للمرور في الإقليم، والذي تضمن نقل مقرها من موقعها الحالي في شارع 60 متري إلى مبنى آخر في شارع 100 متري، وأن العمل في المقر السابق سيتوقف حتى تاريخ 2025/8/3".

وأكدت المديرية أن "عدداً كبيراً من المواطنين وبعض صفحات التواصل الاجتماعي قد فهموا الإعلان بشكل خاطئ، وظنوا أن المقصود هو إيقاف العمل في مديرية مرور أربيل، وبناءً عليه، نوضح أن العمل في مديرية مرور أربيل مستمر كالمعتاد، ولم يتوقف".

وتابعت "أما قرار إيقاف العمل، فيخص المديرية العامة للمرور فقط، ولا علاقة له بمرور أربيل. إذ لا يزال العمل جارياً في مديريتنا، ويتم استقبال معاملات المواطنين وتقديم الخدمات كما في السابق"، مؤكدة "أما قرار إيقاف العمل، فيخص المديرية العامة للمرور فقط، ولا علاقة له بمرور أربيل. إذ لا يزال العمل جارياً في مديريتنا، ويتم استقبال معاملات المواطنين وتقديم الخدمات كما في السابق".